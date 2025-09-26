Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Перед судом постане кременчуківець, який ґвалтував 13-річну дочку співмешканки

Сьогодні, 18:12

 Дитина рік не наважувалась розповісти матері

Ювенальні прокурори Кременчуцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за сексуальне насильство, вчинене повторно щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, з якою винний перебував у сімейних відносинах, зґвалтування, а також придбання, носіння, зберігання бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. ч. 4, 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У 2024 році чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно 13-річної доньки своєї співмешканки. Також під час досудового розслідування встановлено факт зґвалтування малолітньої. Лише цьогоріч дитина наважилася розповісти про скоєне матері, яка звернулася із заявою до правоохоронців.

У ході проведення обшуків за місцем проживання особи правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили запали та корпуси ручних гранат, які чоловік зберігав незаконно. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно полтавця, який зґвалтував 13-річного підлітка з інвалідністю, засудили до 15 років за ґратами.

Автор: Руслана Горгола
Теги: сексуальне насильство згвалтування
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

