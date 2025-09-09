Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

БЕБ повідомило про підозру учасниці схеми незаконного нарахування премій у поліклініці в Полтаві — привласнено 3,2 млн грн

Сьогодні, 15:15

 

Колишня головна бухгалтерка разом зі своєю заступницею майже три роки безпідставно нараховували собі премії, матеріальну допомогу та інші додаткові виплати — для цього вони вносили до тарифікаційних списків працівників закладу осіб, які фактично там уже не працювали

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області повідомили про підозру заступниці колишнього головного бухгалтера у пособництві незаконному нарахуванню премій в одній із міських поліклінік.

Слідством встановлено, що колишня головна бухгалтерка разом зі своєю заступницею майже три роки безпідставно нараховували собі премії, матеріальну допомогу та інші додаткові виплати. Для цього вони вносили до тарифікаційних списків працівників закладу осіб, які фактично там уже не працювали. Таким чином створювався надлишок коштів у фонді заробітної плати, який зловмисниці використовували для власного збагачення.

Про це повідомили пресслужба ТУ БЕБ у Полтавській області та пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

У результаті протиправних дій посадовиці упродовж січня 2022 — березня 2024 років безпідставно отримали понад 3 млн 250 тис. грн заробітної плати. Наразі обидві жінки звільнені з роботи.

Колишній заступниці головного бухгалтера повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво в розтраті та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У прокуратурі нагадують, що колишній головній бухгалтерці теж повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення та розтрата службовою особою шляхом зловживання службовим становищем чужого майна, вчинені в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, службове підроблення). А також зауважують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у 8 серпня ми повідомляли, що на Полтавщині правоохоронці повідомили про підозру 18 особам, серед яких посадовці місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств та приватні підприємці. Їх підозрюють у зловживаннях із бюджетними коштами. Серед підозрюваних пресслужба прокуратури Полтавщини назвала колишню головну бухгалтерку полтавської поліклініки, яка безпідставно нарахувала зарплату собі та заступнику на загальну суму у 4 млн грн.

Автор: Віктор Крук
Теги: БЕБ прокуратура Полтавщини привласнення поліклініка Полтава
Вверх