Під Горішніми Плавнями чоловік зарізав знайомого — поліція

Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю та повідомили йому про підозру

У Дмитрівці під Горішніми Плавнями 63-річний чоловік зарізав 55-річного знайомого. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася на території садового товариства. Попередньо, між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний і завдав потерпілому ножового поранення. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Ймовірного вбивцю затримали. Йому повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваному може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

