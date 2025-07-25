СБУ затримала 14-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України — з них два працівника ТЦК з Полтавщини

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Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед фігурантів — адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Полтавській області викрили двох працівників ТЦК та СП, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків військовозобов’язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

У Києві викрито чиновницю з «Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф» Міністерства охорони здоров’я, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності.

До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували ухилянтам фейкове стаціонарне «лікування» для оформлення історії хвороби.

Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ «на гарячому», коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Крім того, на Київщині викрито п’ятьох адміністраторів Телеграм-каналів, які «підсвічували» локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у Тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких «зливав» у соцмережу.

На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців — водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім «пасажири» намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.

Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково «заробляла» на тому, що «підказувала» військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора Телеграм-каналу, який «зашифрованими» термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) КК України;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України;

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) КК України;

ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України;

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що житель Полтавщини отримав 15 років позбавлення волі за теракт у Дніпрі. СБУ затримала російського агента «по гарячих слідах» 6 червня цього року. З моменту затримання агента до його засудження пройшло всього один місяць та один тиждень, що дуже швидко для української судової системи.

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Раніше ми писали, що в Одесі затримали жінку, яка на замовлення росіян збиралася підірвати обласний ТЦК — зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.

У квітні ми писали, що на Полтавщині затримали російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Жінка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. Під час мінування адмінбудівлі росіяни планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. В якому місті Полтавської області готувався теракт пресслужба СБУ не повідомило.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ. — закликають в СБУ.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. Жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали. Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.