На Полтавщині неповнолітня дівчина потрапила в ДТП на мотоциклі

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У четвер, 17 липня, близько 21.00 у селищі Опішня на Полтавщині неповнолітня дівчина потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 15-річна дівчина їхала територією місцевого ринку та врізалася у металеву конструкцію. Її із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Полтавщині мотоцикл зіткнувся з трактором: внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх.