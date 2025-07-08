У Кременчуці патрульні показали відео перших хвилин після обстрілу ТЦК та СП

6 липня близько 9.00 Росія завдала по Кременчуку дронового удару. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, пошкоджено десятки об’єктів, включно з ліцеєм №4 та житловими будинками. Патрульні одразу прибули на місце події — відео з бодікамер оприлюднила патрульна поліція.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію, пройшлися квартирами, перевіряючи, чи є поранені. У разі потреби вони надавали домедичну допомогу постраждалим. Також викликали екстрені служби та забезпечили охорону місця події.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» працював на місці події та поспілкувався з очевидцями: