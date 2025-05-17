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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє дітей на квадроциклі врізалися в дерево — поліція

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 0

 

Обох хлопців із серйозними травмами ушпиталили

На Полтавщині постраждали двоє 11-річних хлопців: вони на квадроциклі врізалися в дерево. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, сталася подія учора, 16 травня, близько 18.15 у селі Ланна. 11-річний хлопець керував квадроциклом Mikilon Hardy та під час руху врізався в дерево. Він та його товариш — теж 11-річний хлопчик — внаслідок аварії травмувалися. Їх обох у тяжкому стані госпіталізували.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження;
  • ст. 287 — допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом.

Нині тривають слідчі дії.

У поліції також наголошують: законом заборонено підліткам, які не досягли 16-річного віку, керувати механічними транспортними засобами, зокрема й квадроциклами, скутерами та мопедами. У таких випадках безпека дітей залежить від їхніх батьків.
Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в електроопору: хлопця з травмами ушпиталили.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП неповнолітні квадроцикл
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