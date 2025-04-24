У Горішніх Плавнях батьки залишили двомісячну доньку побитою в зачиненому будинку — дитина в реанімації

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 443

У Горішніх Плавнях подружжя залишило двомісячну доньку саму в дачному будинку — дитина мала травми. Її знайшли замкненою в приміщенні. Наразі немовля перебуває в реанімації. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Як з’ясували правоохоронці, 26-річна жінка та її 35-річний співмешканець повернулись додому без дитини. Про це повідомила їхня сусідка.

Згодом поліціянти знайшли немовля в дачному будинку. Там дівчинка провела близько півтори години без нагляду. У неї зафіксували травми.

За фактом події поліція розпочала досудове розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці).

Нагадаємо, що раніше чоловікові, який у Полтаві побив 11-місячну доньку, повідомили про підозру в домашньому насиллі. Торік ми писали, як мешканець Кременчуцького району п’яним побив півторамісячного сина.