У Кременчуці службова машина водоканалу засмічувала будівельними відходами земельну ділянку

У Кременчуці поблизу залізничного вокзалу завдяки зверненням громадян екологи зафіксували засмічення земельної ділянки будівельними відходами, які вивантажував службовий автомобіль «Кременчукводоканалу». Про це інформують у пресслужбі Держекоінспекції Центрального округу.
На засмічену ділянку фахівці звернули увагу завдяки зверненням громадян через платформу «ЕкоЗагроза». Так минулої п’ятниці, 28 березня, екологи обстежили земельну ділянку на вулиці Леонова, 1-Г поблизу залізничного вокзалу, яка, за словами містян, була засмічена відходами будівництва та знесення.
Під час огляду екологи підтвердили факт засмічення території, а також стали свідками вивантаження відходів будівництва та знесення службовим транспортом КП «Кременчукводоканал» на цю саму земельну ділянку.
На місце представники Держекоінспекції викликали слідчо-оперативну групу, а усі матеріали щодо порушення природоохоронного законодавства скерували до правоохоронних органів. Надалі екологи мають обрахувати розмір шкоди, нанесеної довкіллю внаслідок засмічення земельної ділянки.
Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці екологи виявили два несанкціоновані сміттєзвалища завдяки зверненням громадян.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.