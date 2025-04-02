У Кременчуці службова машина водоканалу засмічувала будівельними відходами земельну ділянку

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У Кременчуці поблизу залізничного вокзалу завдяки зверненням громадян екологи зафіксували засмічення земельної ділянки будівельними відходами, які вивантажував службовий автомобіль «Кременчукводоканалу». Про це інформують у пресслужбі Держекоінспекції Центрального округу.

На засмічену ділянку фахівці звернули увагу завдяки зверненням громадян через платформу «ЕкоЗагроза». Так минулої п’ятниці, 28 березня, екологи обстежили земельну ділянку на вулиці Леонова, 1-Г поблизу залізничного вокзалу, яка, за словами містян, була засмічена відходами будівництва та знесення.

Під час огляду екологи підтвердили факт засмічення території, а також стали свідками вивантаження відходів будівництва та знесення службовим транспортом КП «Кременчукводоканал» на цю саму земельну ділянку.