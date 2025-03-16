Скаліченого ветерана війни на Полтавщині побили і пограбували у потягу та викинули з вагону поблизу Лубен

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 1 686 Коментарів: 1

Донька ветерана війни розповіла про байдужість, проявлену до її побитого батька з боку провідниці потягу та правоохоронців Лубнів і Кременчука

Ветерана російсько-української війни із Гадяча Олександра Самойленка побили у потязі шестеро молодиків, забрали у нього телефон з документами та викинули з вагона на ходу поблизу Лубен. Подія сталася ще 23-го лютого, втім його донька, Анастасія Штанько, 15 березня на своїй сторінці у Фейсбук вирішила розповіла про цей випадок, обурюючись байдужістю до її побитого батька з боку провідниці потягу та правоохоронців міста Лубни та Кременчука. Про це написало місцеве видання Гадяч.City.

Анастасія розповідає, що дізналася про те, що сталося із батьком нещодавно, коли він попросив її скинути фото його посвідчення учасника бойових дій. Чоловік є учасником російсько-української війни й був звільнений з військової служби за станом здоров’я — у нього контузія та не функціонує рука після того, як на фронті росіяни прострілили йому зап’ястя.

— Я запитала, навіщо йому фото УБД.. І тоді він зізнався, що з ним сталося. Мені раніше не говорив, пожалів, бо у мене хворіла дитина і він не хотів мене турбувати, — телефоном розповідала Анастасія кореспонденту видання.

Подія сталася увечері 23-го лютого у потязі поблизу станції Лубни, коли ветеран повертався з Києва додому — у Гадяч. Він стояв у тамбурі, коли до нього почали чіплятися шестеро молодиків. Спочатку вони вимагали сигарети, потім гроші. Після відмови молодики повалили ветерана на підлогу та почали його жорстоко бити.

— Облич батько не пам’ятає, бо їхні лиця були чимось наполовину прикриті. Батько казав їм, що військовий, а вони його запитували, якщо військовий, то чому не у військовій формі, — зазначила Анастасія.

Після побиття молодики спробували викинути Олександра Самойленка із потяга. На ходу двері вагона не відчинялися і лише коли потяг почав збавляти швидкість на переїзді, їм вдалося це зробити. При цьому вони забрали барсетку із грошима, телефоном та документами.

Олександрові Самойленку потрібно відновити посвідчення УБД. Донька Анастасія просить повернути, документ, якщо хтось його знайде.

Після нападу у чоловіка були зламані ребра, перебитий ніс, по тілу були численні синці та розриви на вухах.

Ветеран уздовж колій дістався до залізничного пункту охорони та попросив викликати поліцію. На виклик приїхали лубенські поліцейські. Однак правоохоронці, за словами Анастасії, замість оперативного реагування, порадили йому оформити заяву лише про втрату документів, аргументуючи це тим, що подання заяви про розбійний напад та пограбування затягне оформлення документів на два роки.

— Мені чи матері він не міг зателефонувати, бо не пам’ятав наші телефони — після контузії у нього проблеми із пам’яттю. Батька повезли до лубенського райвідділу, де він просидів до ранку. Потім йому там сказали, щоб він їхав на вокзал, а витяг, щоб він міг сісти на потяг, йому підвезуть. Але документ так ніхто і не привіз. Батько три дні чекав на вокзалі. Звісно, у нього були й екстремальніші умови на передовій, і печиво із землі виколупували, щоб поїсти, а чаєм пригощали на вокзалі безкоштовно. Тоді вже чергові по вокзалу сказали, щоб не чекав, бо йому ті документи ніхто не привезе, — розповідала Анастасія.

«Зайцем» Олександр Самойленко дістався до Кременчука. Із Кременчука до Гадяча йде міжміський потяг. Чоловік просився доїхати у провідниці, але та йому відмовила. Він знову звернувся до поліції — вже у Кременчуці, щоб його посадили на потяг до Гадяча. Йому це пообіцяли. Чоловік знову провів добу на вокзалі, але до нього так ніхто і не приїхав. Нарешті над ним зжалівся провідник і посадив його до себе у вагон потяга до Гадяча.

Анастасія говорить, що батько не хотів, аби про його випадок всі дізналися й хвилювався, щоб не було проблем із відновленням документів. Але молода жінка переконана, що таке замовчувати не можна.

— Впевнена, що батько не один такий постраждалий. Але найбільше мене ображає, як поставилися до скаліченого ветерана війни правоохоронці та провідниця потягу. Батько не зняв тоді побої й вже не буде їх знімати. Мій допис - про байдужість до військових без форми. Якби я могла, перекинула якось їй (провідниці — авт.) ті 30 гривень за батька, — сказала Анастасія.