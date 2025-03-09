У Кременчуці невідомий влаштував погром у багатоповерхівці

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 335

9 березня близько 4.00 у Кременчуці на вулиці Майора Борищака, 17/48 невідомий чоловік вибив двері будинку, зірвав камеру спостереження та проник на технічний поверх. Там він викидав через вікно дитячі іграшки, що зберігали мешканці, — усі вони потрапили у двір редакції.

На десятому поверсі він зірвав електрощитову та лічильники. Після цього зловмисник вибив вікно автопаркінгу та пошкодив кілька автомобілів.

Закінчилася його «акція» невдало — чоловік намагався зірвати номери з BMW одного з мешканців, але власник машини зупинив його силою.

На місці працювала патрульна поліція. Обставини події встановлюються.