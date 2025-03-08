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Надзвичайні новини

На Полтавщині поліцейські врятували собаку, що провалився під кригу

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 217

Тварину врятували, відігріли та нагодували

7 березня близько 14.00 у Лубенському районі на річці Удай поблизу Пирятина правоохоронці врятували собаку, який провалився під лід. Про це повідомила пресслужба поліція Полтавщини.

Під час патрулювання поліцейські помітили тварину, що борсалася у крижаній воді. Капітан поліції Богдан Кудрявцев за допомогою троса обережно рушив по кризі до середини річки, де знаходився пес. На березі його страхували Василь Кузуб, Андрій Назаренко та Владислав Очеретянко.
Завдяки злагодженим діям поліцейські витягнули собаку з крижаної пастки. Виснаженого, але живого собаку відігріли та нагодували.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: собака крига
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