24 лютого, близько 17.30, хтось стрибнув з Крюківського мосту. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На мосту утворився затор. Там працює поліція і «швидка», а на воді — рятувальники.

Подробиці згодом.

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Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції, правоохоронці врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту. Чоловіка помітили поліціянти, які проїжджали міст. Правоохоронці зупинили авто та підійшли до кременчужанина, щоб дізнатися про причину його перебування на мосту. У ході спілкування правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває у кризовому стані та має намір стрибнути з мосту.

— Завдяки професійним діям поліцейські змогли заспокоїти чоловіка та переконати його відмовитися від необдуманого кроку. Правоохоронці супроводили громадянина до безпечного місця та передали медикам для надання необхідної допомоги, — йдеться у повідомленні.

За словами поліціянтів, нині із 41-річним чоловіком працюють лікарі та правоохоронці.

— Якщо ви або ваші близькі опинилися у складній життєвій ситуації, не зволікайте та звертайтеся за допомогою до спеціалістів або за екстреними номерами: Поліція — 102

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Нагадаємо, що торік з Крюківського мосту стрибнули три людини.