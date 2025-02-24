У цетрі Кременчука сталася ДТП з постраждалими

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24 лютого, близько 16.30, у центрі Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За попередньою інформацією, на перехресті вулиць Софіївської та Покладова зіткнулись Nissan та Chevrolet. Постраждала перехожа старшого віку.

На місці працює поліція.

Подробиці згодом.

Нагадаємо, що напередодні на вулиці Соборній у Кременчуці нетверезий водій спричинив потрійну ДТП.