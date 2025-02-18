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Надзвичайні новини, Полтавщина

Правоохоронці розслідують незаконні перетини кордонів депутатами Полтавщини

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 184

За даними слідства, депутати отримують можливість незаконного перетину державного кордону у власних побутових цілях, за що отримують відповідні виплати з державного чи місцевого бюджету, передбачені на відрядження

На Полтавщині правоохоронці розслідують незаконний перетин державного кордону частиною депутатського корпусу, ймовірно, обласної ради. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 17 лютого.

За даними слідства, в області «на постійній основі здійснюється фальсифікація службової документації під час оформлення закордонного відрядження» для того, щоб можна було виїхати за межі України. Поїздки не пов’язані їх службовою або депутатською діяльністю, повідомили правоохоронці.

— Депутати отримують можливість незаконного перетину державного кордону у власних побутових цілях, за що отримують відповідні виплати з державного чи місцевого бюджету, передбачені на відрядження, — йдеться в ухвалі суду. 

Суд задовольнив клопотання прокура про доступ до документів. 

Додамо, що т. в. о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут 21 січня підписав розпорядження про новий порядок виїзду посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за кордон. Відтепер погоджувати направлення за кордон у відрядження будуть на Раді оборони області. Чиновники й депутати мають подати документи з детальним описом мети відрядження та надати звіт про результати поїздки після її завершення.

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Виїзд за кордон без поважних причин заборонили депутатам, держслужбовцям, суддям: кому ще

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: виїзд за кордон депутати
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