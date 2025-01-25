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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік «злив» у мережу інтимні відео зі своєю колишньою дівчиною

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 793

 

Пара знімала секс на телефон, а після розставання чоловік вирішив помститися колишній і розіслав інтимні відео її знайомим

На Полтавщині судили чоловіка, який розсилав інтимні відео своєї колишньої дівчини. Про це стало відомо із вироку Полтавського апеляційного суду від 8 січня.

У матеріалах справи зазначено, що із січня до червня 2019 року пара перебувала у стосунках і у цей час знімала свої статеві акти на відео. Але після розставання чоловік почав розсилати ці відео подругам та знайомим дівчини через Messenger у Facebook.

Свою провину обвинувачений на суді заперечував і говорив, що нікому нічого не відправляв. Проте зібрані докази, покази свідків та потерпілої свідчили про протилежне. 

Суд визнав чоловіка винним у виготовленні, розповсюдженні порновідео та за порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 та ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, але від відбування покарання звільнили, а провадження закрили у зв’язку з закінченням строків давності. В обвинуваченого суд також вилучив речові докази — мобільний телефон із сім-картою та планшет із флешкою, де знаходилися відео.

Нагадаємо, у Кременчуці розглядають справу місцевого фотографа, у якого вдома та на студії знайшли купу дитячої порнографії.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: tykyiv.com
Теги: порно інтимне відео суд вирок суду
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