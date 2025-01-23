У Полтаві в торговому центрі чоловік стрибнув із третього поверху і загинув

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 492

Сьогодні, 23 січня, в одному із торгових центрів Полтави невідомий чоловік упав із висоти третього поверху. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, чоловік - місцевий мешканець. На місце прибули медики і забрали його до лікарні, проте від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Для встановлення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо порушення кримінального провадження та з'ясовують усі обставини на місці події.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві пенсіонер випав з вікна 5-го поверху.