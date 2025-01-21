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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка повідомила, що її співмешканець-військовий зник безвісти: чоловік у цей час був у них вдома

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 026

 

На суді свою вину жінка визнала повністю

На Полтавщині жінка повідомила до правоохоронних органів про те, що її співмешканець-військовослужбовець зник безвісти, хоча той у цей час знаходився у них вдома. Про це стало відомо із вироку Великобагачанського районного суду від 16 січня.

У матеріалах справи зазначено, що у листопаді минулого року обвинувачена у приміщенні старостату написала заяву до правоохоронних органів про те, що її співмешканець під час проходження військової служби зник безвісти. Проте на момент написання заяви жінка знала, що чоловік у цей час знаходиться у них вдома.

Жінку попередили про кримінальну відповідальність за надання неправдивих повідомлень і показань, проте того ж дня вона умисно дала неправдиві показання і під час допиту повідомила, що її співмешканець зник безвісти 30 жовтня 2024 року.

На суді обвинувачена вину визнала повністю і підтвердила, що дійсно свідомо написала неправдиву заяву про зникнення безвісти військовослужбовця та дала неправдиві свідчення. При цьому причини таких дій жінки у тексті вироку не зазначені.

Суд визнав її винною за ст. 383 та 384 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, завідомо неправдиве показання свідка, надані органу, що здійснює досудове розслідування) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду. У цей час жінка повинна періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, нині на Полтавщині правоохоронці розслідують шахрайську схему, коли аферисти видурювали гроші за відеодзвінок з військовополоненими чоловіками.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ternopillive.com
Теги: повідомлення зниклий безвісти військовослужбовець суд вирок суду
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