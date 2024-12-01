У Кременчуці викрили адміна одного із телеграм-каналів, який повідомляв про військові патрулі у місті

У ймовірного адміністратора каналу телефон вилучили, перевіряють усі його дзвінки та повідомлення. Сам же телеграм-канал видалили
У Кременчуці співробітники Служби Безпеки України викрили адміністратора телеграм-каналу «Кременчук Оливосики», де той публікував інформацію про пересування військових патрулів у місті і тим самим допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову. Про це стало відомо із ухвал Октябрського райсуду Полтави від 18 листопада та 22 листопада.
У матеріалах судової справи зазначено, що підозрюваний фотографував та знімав на відео військових у місті та систематично публікував це у своєму телеграм-каналі, аби інформувати військовозобов'язаних чоловіків і ті могили уникнути мобілізації.
7 листопада вдома у підозрюваного провели обшук та у якості речового доказу вилучили мобільний телефон. У рамках досудового розслідування проведуть комп'ютерно-технічну експертизу, аби виявити усю інформацію, яку він може містити.
На момент судових засідань телеграм-канал уже був видалений, проте правоохоронцям вдалося встановити, що у ньому було майже 3 тисячі підписників.
Наводять у матеріалах справи і один із епізодів. Так 22 серпня адміністратор каналу опублікував відео, на якому зображено двох людей у військовій формі та чоловіка у цивільному одязі й локацію із підписом: «10 мин назад».
Тож суд задовольнив клопотання слідчої та погодив отримання доступу до телефонних дзвінків, повідомлень та інтернет-трафіку підозрюваного.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці викрили адвоката за підозрою у перешкоджанні діяльності Збройним силам України.
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