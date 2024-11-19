Під Полтавою стався вибух газу — постраждалий чоловік у тяжкому стані

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Сьогодні, 19 листопада, у селі Супрунівка під Полтавою стався вибух газу. Про це інформують у пресслужбі акціонерного товариства «Полтавагаз».

За попередніми даними, вибух стався внаслідок втручання у газову мережу. На місці події постраждав чоловік — він наразі перебуває у лікарні у тяжкому стані, медики борються за його життя.

Працівники «Полтавагазу» на місці ліквідовували наслідки аварії.

У пресслужбі компанії зазначили, що втручання у газову мережу — це зажди ризик. Тож не варто вдаватися до сумнівної економії, ризикуючи при цьому життям.

Нагадаємо, на початку листопада побутовий вибух газу стався у квартирі у Кременчуці — вибухнув картридж п'єзо-розпалювача. Внаслідок інциденту постраждала людина.