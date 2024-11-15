Поліція Полтавщини розшукує двох хлопців, які зникли з будинку сімейного типу

Близько 20.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення двох хлопців із будинку сімейного типу в селищі Козельщина, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. До пошукових заходів залучено максимальну кількість поліцейських, кінологів зі службовими собаками та місцевих жителів.
1. Варава Владислав Володимирович, 2010 року народження
2. Майборода Любомир Вікторович, 2010 року народження
Тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просять звернутися до поліції.
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