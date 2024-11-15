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Поліція Полтавщини розшукує двох хлопців, які зникли з будинку сімейного типу

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 174

Якщо бачили їх — зателефонуйте 102

Близько 20.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення двох хлопців із будинку сімейного типу в селищі Козельщина, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. До пошукових заходів залучено максимальну кількість поліцейських, кінологів зі службовими собаками та місцевих жителів.

Прикмети зниклих:

1. Варава Владислав Володимирович, 2010 року народження

  • Зріст: 160 см, худорлявої статури.
  • Обличчя: витягнуте, носить окуляри.
  • Волосся: русяве, без зачіски.
  • Одяг: чорна кофта Adidas, сині штани, темні кросівки з білою підошвою. На голові, ймовірно, шапка або капюшон.

2. Майборода Любомир Вікторович, 2010 року народження

  • Зріст: 180 см, спортивної статури.
  • Обличчя: кругле, з незначним акне на щоках.
  • Волосся: чорне.
  • Одяг: сині штани, сіра кофта, помаранчева куртка, темні кросівки.

Контакти для надання інформації:

  • (097) 900 72 98 або 102

Тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просять звернутися до поліції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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