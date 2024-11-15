Поліція Полтавщини розшукує двох хлопців, які зникли з будинку сімейного типу

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 174

Якщо бачили їх — зателефонуйте 102

Близько 20.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення двох хлопців із будинку сімейного типу в селищі Козельщина, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. До пошукових заходів залучено максимальну кількість поліцейських, кінологів зі службовими собаками та місцевих жителів.

Прикмети зниклих:

1. Варава Владислав Володимирович, 2010 року народження

Зріст: 160 см, худорлявої статури.

160 см, худорлявої статури. Обличчя: витягнуте, носить окуляри.

витягнуте, носить окуляри. Волосся: русяве, без зачіски.

русяве, без зачіски. Одяг: чорна кофта Adidas, сині штани, темні кросівки з білою підошвою. На голові, ймовірно, шапка або капюшон.

2. Майборода Любомир Вікторович, 2010 року народження

Зріст: 180 см, спортивної статури.

180 см, спортивної статури. Обличчя: кругле, з незначним акне на щоках.

кругле, з незначним акне на щоках. Волосся: чорне.

чорне. Одяг: сині штани, сіра кофта, помаранчева куртка, темні кросівки.

Контакти для надання інформації:

(097) 900 72 98 або 102

Тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просять звернутися до поліції.