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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік з гвинтівки підстрелив трьох котів (доповнено)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 472

Одна кішка загинула, двох інших доставили до ветеринарної клініки

Вчора, 5 жовтня, 62-річний кременчужанин на проспекті Свободи підстрелив трьох котів. Про це у фейсбуці повідомила Ася Марго. Згідно з повідомленням, одна кішка загинула, а ще двох котів доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.

«Постріли здійснював з гвинтівки з прицілом. Гвинтівку поліція забрала. Після спецгрупи приїхала воєнна поліція, хотіли забрати, але йому вже 62 роки… Мертву Мурочку забрали на експертизу. Підстреленого котика сьогодні веземо в клініку», — написала Марго.

Поліція вилучила гвинтівку, з якої було здійснено постріли. Мертву кішку направили на експертизу. 

Нагадаємо, що такі дії підпадають під кримінальну відповідальність згідно із законодавством про жорстоке поводження з тваринами.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, повідомлення від жителів багатоповерхівки, розташованої на проспекті Свободи, про чоловіка, який стріляв у котів, надійшло до Кременчуцького районного управління поліції 5 жовтня близько 16.00.

Одна із тварин загинула, іншу — доставили до ветеринарного лікаря на обстеження. Поліція розпочала кримінальне провадження.

 

Під час проведення першочергових слідчих дій поліціянти встановили, що до правопорушення причетний місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку в правопорушника вилучили.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: знущання над тваринами жорстоке поводження коти
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