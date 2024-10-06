У Кременчуці чоловік з гвинтівки підстрелив трьох котів — соцмережі

Вчора, 5 жовтня, 62-річний кременчужанин на проспекті Свободи підстрелив трьох котів. Про це у фейсбуці повідомила Ася Марго. Згідно з повідомленням, одна кішка загинула, а ще двох котів доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.
Поліція вилучила гвинтівку, з якої було здійснено постріли. Мертву кішку направили на експертизу.
Нагадаємо, що такі дії підпадають під кримінальну відповідальність згідно із законодавством про жорстоке поводження з тваринами.
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