Затримання лікаря ВЛК у Кременчуці на хабарі: деталі справи

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За 12 тисяч доларів підозрюваний обіцяв оформити фіктивну довідку про інвалідність для виїзду за кордон

Минулого тижня, 11 вересня, у Кременчуці на хабарі затримали лікаря військово-лікарської комісії, який за 12 тисяч доларів пообіцяв оформити фіктивну довідку про інвалідність для виїзду за кордон. Детальніше про справу стало відомо з ухвали Октябрського районного суду від 13 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що підозрюваний працює хірургом, який працює у першій міській лікарні імені О. Богаєвського.

Наприкінці серпня до підозрюваного звернувся чоловік із проханням про консультацію, як йому можна виїхати за кордон до своєї родини. На це підозрюваний йому відповів, що спочатку чоловікові потрібно зробити «фіктивну» інвалідність. Така довідка коштуватиме 15 тисяч доларів, а процес її оформлення триватиме не менше пів року. Також лікар призначив чоловікові дату наступної зустрічі, на яку той мав принести необхідні документи.

У визначену дату чоловік передав лікареві усі документи. А хірург знову призначив наступну зустріч за кілька днів. Тоді ж підозрюваний не екрані мобільного телефону показав чоловікові суму, у скільки тому обійдеться оформлення відстрочки від призову під час мобілізації у зв`язку із фіктивною інвалідністю. Також лікар запевнив свого «клієнта», що документи будуть виготовлятися пів року, а гроші за це потрібно буде передати з початку наступного тижня.

Кошти чоловік передав підозрюваному у середу, 11 вересня, близько 14.40. Лікар тоді йому повідомив, що чоловік отримає II групу інвалідності. Після цього спільники обговорили усі деталі, а чоловік передав гроші лікареві через водія машини, як вони й домовилися попередньо.

Хабар лікар отримав того ж дня, близько 15.30. А вже о 19.18 його правоохоронці й затримали. Хірургові повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

На суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді внесення застави у сумі 492 тис. грн. У разі, якщо лікар заставу не внесе, суд призначить йому суворіший запобіжний захід.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожуватиме термін до п’яти років позбавлення волі.