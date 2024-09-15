На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею близько 100 гектарів. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України 15 вересня о 22.38.
Пожежа виникла поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40.
На місці події працюють рятувальники та лісівники. Вони докладають усіх зусиль для локалізації та ліквідації вогню.
Нагадаємо, що близько 18.30 під Полтавою загорілось сміттєзвалище. Там також горить понад 100 га, ліквідація триває.
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