На Полтавщині горить 100 гектарів лісу — ДСНС

Вчора, 23:28 Переглядів: 328

Рятувальники та лісівники працюють на місці події

На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею близько 100 гектарів. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України 15 вересня о 22.38.

Пожежа виникла поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40.

На місці події працюють рятувальники та лісівники. Вони докладають усіх зусиль для локалізації та ліквідації вогню.