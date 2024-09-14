Підозрювана у аварії в Машівці — дружина священника — ТСН

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 865

Джерела ТСН також розповіли, що «не виключено, що вона переплутала газ із гальмом. За попередньою інформацією, автомобіль був технічно справним»

За кермом машини, яка збила жінок у Машівці, перебувала дружина священника, повідомив у коментарі ТСН.ua голова селищної ради Сергій Сидоренко.

— Жінка, яка загинула, стояла та чекала на матушку, щоб зробити покупки для похорону чоловіка. У неї нещодавно начебто застрелився чоловік, який був військовим. Жінка стояла та чекала на матушку, щоб та приїхала і відкрила магазин. Не знаю, що вона планувала купити — труну чи хрест. Матушка була за кермом. Наскільки я чув, жінку й чоловіка поховали в один день, — розповів журналістам голова села.

Джерела ТСН також розповіли, що «не виключено, що вона переплутала газ із гальмом. За попередньою інформацією, автомобіль був технічно справним».

Додамо, що внаслідок аварії у Машівці, що сталась 7 вересня, одна жінка загинула, інша перебуває в лікарні з тяжкими травмами. У соцмережах ширили відео, на якому було видно, як машина, що нині фігурує у кримінальному провадження, переїхали двох жінок тричі.

Жінці, що була за кермом, правоохоронці вже оголосили про підозру та обрали запобіжний захід — домашній арешт в нічний час доби строком на 60 діб.