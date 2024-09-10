Цієї ночі армія РФ поцілила у цивільну енергетичну інфраструктуру на Полтавщині — Міненерго

Цієї ночі армія РФ атакувала цивільну енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Таку інформацію надають у пресслужбі Міністерства енергетики.
За даними Міненерго, в області під час повітряної тривоги вимикалася повітряна лінія. Під час цього спостерігалося знеструмлення споживачів.
Наразі усі громадяни перебувають зі світлом.
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили напередодні о 22.10 і тривала вона майже 9 годин — до 7.22.
Нагадаємо, цієї ночі на Полтавщині сили ППО збивали російські повітряні цілі.
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