На Полтавщині СБУ викрила чергову схему незаконного перетину кордонів військовозобов'язаними

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Співробітники СБУ отримали дозвіл на огляд документів військово-лікарської комісії, яка знімала військовозобов'язаних чоловіків з обліку

Управління Служби Безпеки України у Полтавській області викрили чергову схему виїзду незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Співробітники СБУ опрацьовуватимуть документи однієї із військово-лікарських комісій, яка знімала чоловіків з обліку. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави від 28 серпня.

За даними правоохоронців, посадовці разом із членами ВЛК могли організувати схему незаконного перетину через кордон.

У матеріалах справи зазначено, що комісія зняла з військового обліку 36 чоловіків, 17 з яких уже виїхали за межі України.

Наразі співробітники СБУ вивчатимуть усю документацію ВЛК:

картки обстеження та медичного огляду;

медичну документацію осіб визнаних непридатними до військової служби;

довідки ВЛК;

журнали реєстрації;

книги протоколів засідань ВЛК військовозобов`язаних;

журнали направлення на ВЛК;

журнали відвідування;

журнали загального діловодства.

Перевірять документи за період із 23.02.2022 до 21.06.2022.

Нагадаємо, у червні Служба безпеки України ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В результаті комплексних заходів у різних регіонах країни затримали понад 10 організаторів цих оборудок, серед яких посадовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК).

Як повідомила пресслужба СБУ, на Полтавщині повідомили про підозру очільнику районної військово-лікарської комісії та трьом його підлеглим. Посадовці видавали фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляд, а просто купували документи у ВЛК.