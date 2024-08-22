Чотирьох кременчуцьких медиків судитимуть за лікарську недбалість, через яку помер 19-річний пацієнт (доповнено)

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 524

Чотирьох медиків з Кременчука судитимуть за лікарську недбалість, яка призвела до смерті пацієнта. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури їм було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в прокуратурі.

Згідно з даними слідства, у 2016 році до ендокринологічного відділення однієї з лікарень Кременчука був госпіталізований 19-річний хлопець, який страждав на цукровий діабет І типу та діабетичний кетоацидоз. Через погіршення стану його перевели до відділення анестезіології та реанімації. Проте надання неналежної медичної допомоги призвело до розвитку кето-ацидотичної коми з набряком головного мозку, що закінчилося смертю хлопця після тритижневого перебування в лікарні. Такі висновки були зроблені експертами в ході комісійної судово-медичної експертизи.

Прокурори окружної прокуратури передали обвинувальний акт до Автозаводського районного суду Кременчука.

Доповнено 18.20:

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, йдеться про завідувача анестезіологічного відділення, анестезіолога, невропатолога та лікаря приймального відділення «Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського».

Нагадаємо, що в Автозаводському райсуді Кременчука продовжують розглядати справи чотирьох працівників «швидкої», яким торік винесли догани після того, як хвора, до якої вони двічі їздили на виклик, померла. Усі четверо медпрацівників подали позови щодо скасування винесених їм доган