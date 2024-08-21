У Кременчуці з сьомого поверху випала 2-річна дівчинка

21 серпня, близько 13.00, на вулиці Княгині Ольги з сьомого поверху випала дворічна дитина, повідомила пресслужба поліції.
За попередньою інформацією, постраждала дівчинка, яка з родиною проживає у цьому будинку. Дитину госпіталізували у важкому стані.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції, ювенали та криміналісти.
Поліцейські вивчають причини та обставини події для надання їй правової оцінки.
Нагадаємо, що 12 серпня у Кременчуці з вікна другого поверху випав 6-річний хлопчик.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.