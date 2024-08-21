У Кременчуці з сьомого поверху випала 2-річна дівчинка

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21 серпня, близько 13.00, на вулиці Княгині Ольги з сьомого поверху випала дворічна дитина, повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, постраждала дівчинка, яка з родиною проживає у цьому будинку. Дитину госпіталізували у важкому стані.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції, ювенали та криміналісти.

Поліцейські вивчають причини та обставини події для надання їй правової оцінки.

Нагадаємо, що 12 серпня у Кременчуці з вікна другого поверху випав 6-річний хлопчик.