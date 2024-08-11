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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Майже мільйон гривень незаконних бойових виплат: полтавські слідчі викрили посадовицю військової частини

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 039

 

Незаконні бойові виплати отримував увесь особовий склад фінансового відділу однієї із військових частин на Дніпропетровщині

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві викрили працівницю однієї із військових частин на Дніпропетровщині, яка безпідставно нараховувала бойові виплати працівникам фінансового відділу частини. Про це інформують у пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, підозрювана працювала на посаді начальниці фінансово-економічної служби, а її підлеглі отримували незаконні виплати, що призначалися бійцям на передовій.

Зазначається, що жінка готувала накази, де йшлося, що майже увесь особовий склад фінслужби був відряджений до східних областей України та виконує там бойові завдання. Проте ніхто з них нікуди не їздив, участі у бойових діях не брав і доплатии отримував безпідставно.

На отримання бойових виплат посадовиця складала відповідні рапорти. Таким чином за шість місяців працівники фінвідділу військової частини незаконно отримали майже мільйон гривень доплат.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Державне бюро розслідувань
Теги: бойові виплати підробка документів збитки ДБР
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