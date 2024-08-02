Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вчинені сексуального насильства відносно 4-річної дівчинки

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 50

Педофілу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

На Полтавщині поліцейські оперативно затримали 55-річного мешканця Лубенської громади, який підозрюється у вчиненні сексуального насильства відносно малолітньої дитини. В рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції та слідче управління ГУНП.

- У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій вдалося встановити, що 55-річний місцевий мешканець причетний до вчинення сексуального насильства відносно чотирирічної дівчинки. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру та готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою, - заявив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

За даним фактом слідчі поліції Лубенщини здійснюють досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під суд потрапив мешканець Полтавського району, який неодноразово ґвалтував 13-річну доньку знайомої.