Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вчинені сексуального насильства відносно 4-річної дівчинки

На Полтавщині поліцейські оперативно затримали 55-річного мешканця Лубенської громади, який підозрюється у вчиненні сексуального насильства відносно малолітньої дитини. В рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції та слідче управління ГУНП.
За даним фактом слідчі поліції Лубенщини здійснюють досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під суд потрапив мешканець Полтавського району, який неодноразово ґвалтував 13-річну доньку знайомої.
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