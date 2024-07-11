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Надзвичайні новини, Кременчук

Учора рятувальники ДСНС шість разів виїжджали на виклики жителів Кременчуцького району – пожежі та труп у квартирі

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 217

 

Тіло 70-річного чоловіка знайшли у квартирі на вулиці Велика Набережна у Кременчуці

Учора, 10 липня, рятувальники Кременчуцького районного управління ДСНС шість разів виїжджали на виклики жителів Кременчуцького району. Про це повідомляє Кременчуцька РВА з посиланням на інформацію ДСНС.

Двічі інформація про пожежу на відкритій території не підтвердилася. Зокрема, у селі Кіндратівка Піщанської громади та на вулиці Велика Набережна у Кременчуці. Втім о 13.26 надійшло повідомлення про пожежу лісового масиву біля села Михаленки Піщанської громади. До її гасіння залучалися вогнеборці 14 та 16 ДПРЧ.

Пожежу було ліквідовано о 15.20. Внаслідок пожежі знищено лісову підстилку та суху рослинність на площі 0.02 га.

10 липня о 13.44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Василенки Новогалещинської громади. Пожежу було ліквідовано о 14.25 силами одного відділення 7-го державного пожежно-рятувального поста. Також залучалася одна одиниця пожежної техніки.

Внаслідок цієї пожежі знищено суху рослинність на площі 0.5 га. Причина виникнення пожежі встановлюється.

За інформацією пресслужби Кременчуцького районного управління ДСНС учора о 21.21 до Служби порятунку надійшло сповіщення від служби «102», що на вулиці Велика Набережна у Кременчуці чоловік тривалий час не відчиняє двері. Рятувальники 16-ї ДПРЧ, які прибули на місце, відкрили дерев'яні двері за допомогою шанцевого інструменту та надали доступ працівникам поліції. У квартирі виявлено тіло чоловіка 1954 року народження.

Як зазначається в оперативній інформації Головного управління ДСНС України в Полтавській області за минулу добу на території Полтавщини сталося 21 пожежа та виявлений 1 вибухонебезпечний предмет.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС Кременчуцький район Кременчуцька РВА пожежі труп
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