У Полтавському районі пролунали вибухи

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У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, яка летіла у бік Полтавщини

Жителі Полтавського району чули звуки вибухів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомляють місцеві жителі. Нині в області оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, яка летіла у бік Полтавщини, а також про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Нагадаємо, 2 липня у Полтаві пролунали вибухи — влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано.