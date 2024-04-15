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На Полтавщині 13-річний хлопчик не повернувся з риболовлі: поліція оголосила дитину в розшук

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 1 002

 

Востаннє дитину бачили учора

Учора, 14 квітня, близько 16.30 у Хорольській громаді зник 13-річний хлопчик. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, до поліції про зникнення дитини повідомили батьки. Вони говорять, що хлопчик пішов рибалити поблизу села Мусіївка і досі не повернувся.

На пошуки дитини направили особовий склад поліції Хорольщини, спеціалістів-криміналістів та кінолога зі службовою собакою. Також до пошуків долучилися представники водолазної станції, рятувальники та місцеві мешканці. Пошукова операція тривала всю ніч, однак дитину так і не знайшли. Наразі пошукові заходи тривають.

Прикмети дитини: зріст 165-166 см, статура худорлява, волосся світле.

Був одягнений: зелена курточка під пояс, темні штани.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити до поліції за телефонами 0952482065, 09945619361 або 102.

Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці розшукували зниклу безвісти 15-річну Софію Одарущенко. Згодом поліція розшукала дівчину.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зниклий безвісти розшук розшук дітей
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