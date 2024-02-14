У Кременчуці викрили банду, яка застрелила кременчужанина та готувала ще три вбивста (доповнено)

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 201

У Кременчуці діяла озброєна банда з 8 учасників на чолі з кримінальним авторитетом. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, банда діяла упродовж вересня 2023 — лютого 2024 років. Підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата — у зв’язку з громадською роботою щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також правоохоронці встановили, що саме ця банда причетна до умисного вбивства жителя Кременчука, у вересні 2023 року, якого застрелили з мисливської рушниці неподалік його місця проживання, через те, що той з ними конфліктував.

Другою жертвою міг стати кременчуківець, який продав рушницю підозрюваним, проте під час переслідування йому вдалося втекти від зловмисників.

Чоловікам вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху, готуванні умисного вбивства, вимаганні чужого майна, бандитизмі, незаконному, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів, незаконному перероблюванні вогнепальної зброї, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, організатору інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу

Наразі 4 особам вже обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою, стосовно інших — питання вирішується. Загалом до складу банди входили син організатора та його знайомі.

Доповнено:

Згідно з інформацією з власних джерел «Телеграфа», поліцейський, якого планували вбити — кременчужанин, спортсмен, майор поліції Денис Телятник, який останнім часом проходив службу у Деснянському управлінні поліції Києва, а нещодавно був призначений заступником начальника управління поліції — начальником кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції.

Підозрюваним є кременчужанини Н. на прізвисько Молдаван.