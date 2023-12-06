У Полтаві масове отруєння студентів — 27 госпіталізували

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В ніч на 6 грудня у Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, отруєні, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Причини інциденту нині встановлюють.

За інформацією Проніна, створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочали епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню.