Що кажуть свідки, які були в автомобілі: відбулося чергове судове засідання щодо смертельної ДТП на Раківці

Вчора, 22:15 Переглядів: 328

Сьогодні, 5 грудня, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

Смертельна ДТП на Раківці: водій був «під наркотиками»

На цьому судовому засіданні допитали ще трьох свідків. Двоє з них на момент ДТП перебували в автомобілі Віктора Шаблія.

Першим свідком, був 19-річний Олександр, який розповів, що ще за день до трагедії він домовився з Віктором Шаблієм та іншими друзями зустрітися 24 червня та відпочити на дачі в одного з хлопців.

За словами Олександра, наступного дня, близько 17.00-18.00 вони зустрілися біля «Маркетопту», який знаходиться у торгівельному центрі на Раківці. Там купили продукти та алкоголь. Оскільки в машині Олександра були дрова, куплене в магазині вони поклали в машину до Віктора та вирушили на дачу, де їх вже чекали інші друзі.

Впродовж вечора друзі відпочивали та пили слабоалкогольні напої. Як зазначив Олександр, він випив близько літра сидру, його дівчина вполовину менше, а Віктор Шаблій — не пив та не курив зовсім.

Після цього, близько 21.30, Віктор Шаблій збирався їхати на зустріч, тож Олександр, його дівчина Анастасія та ще один хлопець Димитрій попросили, аби Віктор їх відвіз у магазин, аби придбати попити та шоколадку, яку захотіла Анастасія. По приїзду вони пішли у магазин, а Віктор зустрівся біля магазину з тими людьми, до кого їхав на зустріч.

Після цього вони всі разом сіли у машину аби повернутися на дачу. Олександр з Анастасією сіли позаду, а Димитрій — поруч з водієм.

— Ми їхали вулицею, а потім відбувся момент зіткнення. Хлопців я побачив, вже коли вони були на дорозі, як мені здалося, вони були поза пішохідним переходом, ближче до автомобіля. Двоє хлопців бігли один за одним через дорогу у напрямку від торгового центру до вагонобудівного заводу. Освітлення було поганим, ліхтарі тільки-но розжарювали, й тому я побачив хлопців тільки тоді, коли вони вже були на понад половині тієї дорожньої смуги, якою ми їхали, — говорить Олександр.

Проте мати одного із загиблих хлопців нагадала, що під час минулого судового засідання були розглянуті відео з камер відеоспостереження, на яких видно, що освітлення досить яскраве.

Далі Олександр розповів, що вони їхали зі швидкістю близько 70-80 км/год, правою смугою, а світлофори були в режимі жовтого миготіння. Момент зіткнення свідок не бачив, оскільки сидів позаду й, крім того, розбилося скло, проте зазначив, що Віктор Шаблій виїхав трохи на зустрічну смугу, аби уникнути зіткнення. Проте хлопці, які намагалися втекти від автомобіля, бігли саме в ту сторону, тож мати Давида Клепача вважає, «що таким чином Віктор Шаблій грався з хлопцями».

За відчуттями Олександра, це все сталося за одну секунду, проте він не заперечує, що насправді це тривало довше. Також свідок розповів, що вони не тікали з машини, а пішли у торгівельний центр, аби допомогти Анастасії дістати скло, яке внаслідок ДТП потрапило їй в очі.

— Я читав у новинах, що всі вважають, ніби ми втекли, але це не так. Ми вийшли з машини та стояли спочатку на узбіччі, почали заспокоювати Настю; розуміти, що відбулося; приходити в себе. Тоді Настя почала кричати, що у неї болить око, це все тривало близько 10 хвилин. Потім ми пішли у магазин, швиденько купили води, а потім я пішов подивитися, що там відбувається. На той момент вже приїхала швидка допомога, після того я повернувся до Насті — перевірив, що з нею, і після цього ми досить довго стояли біля магазина, біля кіоску. Далі за 2-2,5 години ми не змогли дістати уламок скла та поїхали до лікаря, — говорить Олександр.

До речі, за всі дві години, які Олександр знаходився на місці ДТП, він бачив тіло лише одного хлопця, а де інший та що з ним, свідок не знає.

Після цього Олександр додав, що Віктор Шаблій не міг допустити сильних порушень правил дорожнього руху. Тоді захисники потерпілих запитали у свідка, що для нього значать «сильні» й «не сильні» порушення ПДР. На його думку, не сильні порушення — це перевищення швидкості в межах 20-30 км/год. Також він відповів, що до того дня він не раз їздив з Віктором Шаблієм в автомобілі та помічав, що Віктор робив «несильні» порушення у швидкісному режимі.

Відомо, що після ДТП в машині у Віктора Шаблія був пакет з алкоголем, тож адвокат Шаблія попросив розповісти Олександра про походження того пакета.

— Це був наш пакет, який ми купили ще вдень. У ньому були алкоголь та їжа. Продукти належали Віктору, а алкоголь — нам, — розповів Олександр.

Також, за його словами, на момент, коли компанія їхала ввечері в магазин, Віктор Шаблій не мав ознак наркотичного або алкогольного сп’яніння та поводився адекватно.

Після цього один з адвокатів потерпілих запитав в Олександра, чи міг об'єктивно Віктор Шаблій вживати наркотики під час спілкування з іншими людьми, на що свідок відповів, що міг, але він впевнений, що Віктор ніколи не вживав наркотиків. Тоді адвокат пояснив, що поставив це питання, оскільки показання Олександра відрізняються від показань свідків, допитаних раніше.

Другим свідком була 19-річна Анастасія, яка теж була в автомобілі на момент ДТП.

Дівчина розповіла те ж саме, що й Олександр. Проте відповідь про кількість та вид випитого Олександром алкоголю у свідків різна. Як зазначалося раніше, Олександр відповів, що випив літр сидру, а дівчина сказала, що він пив горілку близько 1-3 рюмок. Після цього Анастасія розповіла про походження того пакета, який знайшли в машині після ДТП.

— Ми зайшли в АТБ, а Віктор залишився спілкуватися зі своїми знайомими на вулиці. Ми купили колу, кілька пляшок квасу, шоколадку та поклали усе це в пакет з алкоголем, який у той час вже лежав у машині. Ми його не виклали ще вдень. Тобто до Віктора цей пакет ніякого стосунку не мав, — розповіла Анастасія.

Далі вона розповіла, що відбувалося перед самим зіткненням, на момент зіткнення та після.

— Ми їхали вулицею, там був світлофор в режимі жовтого миготіння, потім я побачила, що на дорозі біжать дві людини, спочатку було незрозуміло, хто це. Тоді авто почало виїжджати на зустрічну смугу, щоб об'їхати людей, але це не вийшло через те, що вони бігли, й так сталася ДТП. Коли вони бігли, ми не бачили, що там є пішохідний перехід, нам здавалося, що вони бігли у двох метрах від пішохідного переходу, ближче до нашої машини. Вони бігли в напрямку від торгового центру до вагонобудівного заводу. Внаслідок ДТП уламки скла потрапили мені в очі. Тоді мені надали першу допомогу. Дали таблетку валідолу, вмитися водою та серветки, аби витертися. А ще у нас в кросівках було скло, тож ми ледве дійшли до торгівельного центру. Тоді мене вже заспокоював Дмитро, а Саша вийшов до Віті, то там вже було оточення, ми з Дмитром тоді теж вийшли, але нас не підпускали близько. Загалом ми там пробули близько двох годин, — розповіла Анастасія.

До речі, офіційно дівчина в лікарню не зверталася, за її словами, уламок скла з ока їй дістав знайомий лікар Олександра.

Також Анастасія розповіла, що коли вона виходила з машини, Віктор сказав, аби викликали екстрену медичну допомогу.

— Після того, як мені надали допомогу, я сиділа на бордюрі біля магазину. Тіла загиблих бачила — один хлопець знаходився перед машиною, а інший — позаду, — розповіла Анастасія.

Також дівчина говорить, що дуже боїться швидкої їзди, й коли вони їхали, то для неї це було не швидко, тож вона стверджує, що Віктор не перевищив швидкість сильно.

До речі, раніше дівчина зазначала, що хлопці бігли поза пішохідним переходом в кількох метрах, але коли один з адвокатів потерпілих запитав, чи бачила вона взагалі на момент ДТП пішохідний перехід, то відповіла, що ні. Тоді він зазначив, що Анастасія не може стверджувати, що хлопці бігли поза ним.

І на останок показів дівчина зазначила, що Віктор Шаблій був тверезим та поводився адекватно.

Третім свідком була 22-річна Олександра, на момент ДТП вона була разом зі своїм чоловіком за 5-10 метрів від місця події.

— Ми йшли з «Маркетопту», почули свист гальмівної системи, крик людей, а потім звук удару, я одразу повернулася у бік звуку та побачила, як від машини відлетіла людина. Ми підбігли на місце ДТП та побачили, як з водійського місця виходив Віктор Шаблій. Тоді з пасажирських місць теж відкрилися двері, й звідти в різні сторони побігли пасажири. Далі я звернула увагу на тіло, яке лежало посеред дороги, у 2 метрах від переду автомобіля, посеред перехрестя. Тоді я почала викликати поліцію, а в цей час побачила, як Віктор почав обходити кругом машину, комусь телефонувати та розповідати про її стан. Потім до нього почали бігти якісь чоловіки, бити ногами машину, кидатися на нього, виривати дзеркало з пасажирського боку та фотографувати. Спочатку після зіткнення воно було розбите зі сторони водія. Потім приїхали патрульні та посадили його в автомобіль. Потім я побачила тіло ще одного хлопця, яке лежало біля світлофора, воно було все у крові. Потім приїхала поліція та оточила місце події. До 00.30 Віктор знаходився в автомобілі патрульної поліції, потім приїхав ще один автомобіль, його пересадили та увезли. Потім поліція допитувала свідків, — розповіла Олександра.

Також жінка розповіла, що навчалася разом з Віктором Шаблієм та його братом в одній школі.

— Він завжди був «відірви й викинь». Любив зробити якусь шкоду, поганяти швидко на машині або мопеді. Не раз бачила, як він швидко ганяв на мопеді Раківкою, — зазначила Олександра.

Після допиту свідків прокурор клопотала про судове доручення, аби знайти місцезнаходження ще одного свідка — пана Серветера. А також клопотала, щоб продовжити Віктору Шаблію запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб. У той час, коли адвокат Віктора Шаблія клопотав, щоб Віктора Шаблія відпустили під заставу або призначили домашній арешт.

Далі суддя пішла у нарадчу кімнату, а після повернення ухвалила обидва клопотання прокурора.