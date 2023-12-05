Що кажуть свідки, які були в автомобілі: відбулося чергове судове засідання щодо смертельної ДТП на Раківці

Сьогодні, 5 грудня, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.
Смертельна ДТП на Раківці: водій був «під наркотиками»
На цьому судовому засіданні допитали ще трьох свідків. Двоє з них на момент ДТП перебували в автомобілі Віктора Шаблія.
Першим свідком, був 19-річний Олександр, який розповів, що ще за день до трагедії він домовився з Віктором Шаблієм та іншими друзями зустрітися 24 червня та відпочити на дачі в одного з хлопців.
За словами Олександра, наступного дня, близько 17.00-18.00 вони зустрілися біля «Маркетопту», який знаходиться у торгівельному центрі на Раківці. Там купили продукти та алкоголь. Оскільки в машині Олександра були дрова, куплене в магазині вони поклали в машину до Віктора та вирушили на дачу, де їх вже чекали інші друзі.
Впродовж вечора друзі відпочивали та пили слабоалкогольні напої. Як зазначив Олександр, він випив близько літра сидру, його дівчина вполовину менше, а Віктор Шаблій — не пив та не курив зовсім.
Після цього, близько 21.30, Віктор Шаблій збирався їхати на зустріч, тож Олександр, його дівчина Анастасія та ще один хлопець Димитрій попросили, аби Віктор їх відвіз у магазин, аби придбати попити та шоколадку, яку захотіла Анастасія. По приїзду вони пішли у магазин, а Віктор зустрівся біля магазину з тими людьми, до кого їхав на зустріч.
Після цього вони всі разом сіли у машину аби повернутися на дачу. Олександр з Анастасією сіли позаду, а Димитрій — поруч з водієм.
Проте мати одного із загиблих хлопців нагадала, що під час минулого судового засідання були розглянуті відео з камер відеоспостереження, на яких видно, що освітлення досить яскраве.
Далі Олександр розповів, що вони їхали зі швидкістю близько 70-80 км/год, правою смугою, а світлофори були в режимі жовтого миготіння. Момент зіткнення свідок не бачив, оскільки сидів позаду й, крім того, розбилося скло, проте зазначив, що Віктор Шаблій виїхав трохи на зустрічну смугу, аби уникнути зіткнення. Проте хлопці, які намагалися втекти від автомобіля, бігли саме в ту сторону, тож мати Давида Клепача вважає, «що таким чином Віктор Шаблій грався з хлопцями».
За відчуттями Олександра, це все сталося за одну секунду, проте він не заперечує, що насправді це тривало довше. Також свідок розповів, що вони не тікали з машини, а пішли у торгівельний центр, аби допомогти Анастасії дістати скло, яке внаслідок ДТП потрапило їй в очі.
До речі, за всі дві години, які Олександр знаходився на місці ДТП, він бачив тіло лише одного хлопця, а де інший та що з ним, свідок не знає.
Після цього Олександр додав, що Віктор Шаблій не міг допустити сильних порушень правил дорожнього руху. Тоді захисники потерпілих запитали у свідка, що для нього значать «сильні» й «не сильні» порушення ПДР. На його думку, не сильні порушення — це перевищення швидкості в межах 20-30 км/год. Також він відповів, що до того дня він не раз їздив з Віктором Шаблієм в автомобілі та помічав, що Віктор робив «несильні» порушення у швидкісному режимі.
Відомо, що після ДТП в машині у Віктора Шаблія був пакет з алкоголем, тож адвокат Шаблія попросив розповісти Олександра про походження того пакета.
Також, за його словами, на момент, коли компанія їхала ввечері в магазин, Віктор Шаблій не мав ознак наркотичного або алкогольного сп’яніння та поводився адекватно.
Після цього один з адвокатів потерпілих запитав в Олександра, чи міг об'єктивно Віктор Шаблій вживати наркотики під час спілкування з іншими людьми, на що свідок відповів, що міг, але він впевнений, що Віктор ніколи не вживав наркотиків. Тоді адвокат пояснив, що поставив це питання, оскільки показання Олександра відрізняються від показань свідків, допитаних раніше.
Другим свідком була 19-річна Анастасія, яка теж була в автомобілі на момент ДТП.
Дівчина розповіла те ж саме, що й Олександр. Проте відповідь про кількість та вид випитого Олександром алкоголю у свідків різна. Як зазначалося раніше, Олександр відповів, що випив літр сидру, а дівчина сказала, що він пив горілку близько 1-3 рюмок. Після цього Анастасія розповіла про походження того пакета, який знайшли в машині після ДТП.
Далі вона розповіла, що відбувалося перед самим зіткненням, на момент зіткнення та після.
До речі, офіційно дівчина в лікарню не зверталася, за її словами, уламок скла з ока їй дістав знайомий лікар Олександра.
Також Анастасія розповіла, що коли вона виходила з машини, Віктор сказав, аби викликали екстрену медичну допомогу.
Також дівчина говорить, що дуже боїться швидкої їзди, й коли вони їхали, то для неї це було не швидко, тож вона стверджує, що Віктор не перевищив швидкість сильно.
До речі, раніше дівчина зазначала, що хлопці бігли поза пішохідним переходом в кількох метрах, але коли один з адвокатів потерпілих запитав, чи бачила вона взагалі на момент ДТП пішохідний перехід, то відповіла, що ні. Тоді він зазначив, що Анастасія не може стверджувати, що хлопці бігли поза ним.
І на останок показів дівчина зазначила, що Віктор Шаблій був тверезим та поводився адекватно.
Третім свідком була 22-річна Олександра, на момент ДТП вона була разом зі своїм чоловіком за 5-10 метрів від місця події.
Також жінка розповіла, що навчалася разом з Віктором Шаблієм та його братом в одній школі.
Після допиту свідків прокурор клопотала про судове доручення, аби знайти місцезнаходження ще одного свідка — пана Серветера. А також клопотала, щоб продовжити Віктору Шаблію запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб. У той час, коли адвокат Віктора Шаблія клопотав, щоб Віктора Шаблія відпустили під заставу або призначили домашній арешт.
Далі суддя пішла у нарадчу кімнату, а після повернення ухвалила обидва клопотання прокурора.
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