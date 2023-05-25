У Горішніх Плавнях в ДТП перевернулась автівка: є потерпілі (додано)

Сьогодні, 20:52 Переглядів: 343

Ступінь тяжкості травм поки що невідомий

Сьогодні, 25 травня, близько 20.00, у Горішніх Плавнях на вулиці Гірників сталася ДТП.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, є один потерпілий. Ступінь тяжкості травм поки невідомий.

На місці працюють слідчі. Наразі причини та обставини ДТП з'ясовуються.

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Попередньо відомо, що 37-річний водій автомобіля BMW під час руху зачепив стоячі транспортні засоби. У результаті цього виїхав за межі проїздної частини та перевернувся.

Чоловіка госпіталізували.