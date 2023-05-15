15 травня, близько 20.00 на виїзді з Кременчука на трасі М-22 Полтава-Олександрія, поблизу Рокитного сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Зіткнулися мопед, автомобіль ВАЗ та автомобіль «Волга». В результаті ДТП загинула жінка-водій автомобіля ВАЗ.
На даний час рух в напрямку Полтави ускладнений.
Патрульні поліцейські регулюють рух. На місці аварії працюють слідчі. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Рятувальники встановили, що сталася дорожньо-транспортна пригода сталася за участі автомобіля ВАЗ 2106, ГАЗ 31105 та мопеда.
Рятувальники відключили акумуляторні батареї автомобілів та, використовуючи аварійно-рятувальне обладнання, провели деблокування тіла загиблої жінка (водійки автомобіля ВАЗ 2106) та травмованого водія автомобіля ГАЗ 31105.
Травмованого водія автомобіля ГАЗ 31105 та водія мопеда з численними травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».
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