На виїзді з Кременчука сталась смертельна ДТП (доповнено)

Вчора, 21:41 Переглядів: 2 942

15 травня, близько 20.00 на виїзді з Кременчука на трасі М-22 Полтава-Олександрія, поблизу Рокитного сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Зіткнулися мопед, автомобіль ВАЗ та автомобіль «Волга». В результаті ДТП загинула жінка-водій автомобіля ВАЗ.

На даний час рух в напрямку Полтави ускладнений.

Патрульні поліцейські регулюють рух. На місці аварії працюють слідчі. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.



Доповнено:

Рятувальники встановили, що сталася дорожньо-транспортна пригода сталася за участі автомобіля ВАЗ 2106, ГАЗ 31105 та мопеда.

Рятувальники відключили акумуляторні батареї автомобілів та, використовуючи аварійно-рятувальне обладнання, провели деблокування тіла загиблої жінка (водійки автомобіля ВАЗ 2106) та травмованого водія автомобіля ГАЗ 31105.

Травмованого водія автомобіля ГАЗ 31105 та водія мопеда з численними травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».