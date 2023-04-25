Кременчуці переселенці подали позов до росії щодо вимушеного переселення

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Переселенці з Кременчука звернулися до Автозаводського районного суду. 13 березня суддя Сергій Нестеренко розглянув матеріали позовної заяви двох осіб до російської федерації, як держави в особі посольства рф в Україні, про встановлення фактів вимушеного переселення та стягнення моральної шкоди. Про це йдеться в ухвалі суду.

Суддя встановив, що 2 березня 2023 року до суду надійшла вказана заява, яка ухвалою судді від 03 березня 2023 року була залишена без руху для усунення недоліків у спосіб та строк, які вказувалися в ухвалі, копію якої позивачі отримали 07 березня 2023 року.

Зокрема, в ухвалі зазначалося про те, що у позовній заяві позивачі просили стосовно кожного із них встановити факти їх вимушеного переселення внаслідок воєнної агресії рф стосовно України з 2014 року та стягнути з рф як держави в особі посольства рф в Україні моральну шкоду на користь кожного із них у розмірі 1 млн 394 тис 400 грн.

Увагу позивачів звернули на необхідності врахування правової позиції ВС у складі КГС, висловленої у Постанові від 24.02.2021 року у справі за № 910/4040/20 щодо того, що позивач при зверненні до суду з відповідним позовом повинен вказати конкретних відповідача, обставини, підстави та докази на підтвердження обставин зазначених у позовній заяві.

Зокрема, всупереч вимогам ст. 175 ЦПК України, п. п. 14, 27 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року за № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року за № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» (з наступними змінами й доповненнями), позивачами не конкретизовано виклад обставин, якими позивачі обґрунтовують свої вимоги щодо відшкодування моральної шкоди, її розмірів.

При цьому позивачі не вказували у позовній заяві про те, які саме їх особисті немайнові права були порушені у зв`язку з такими діями рф, у чому саме полягає приниження честі та гідності, моральні переживання, моральна шкода, з яких міркувань позивачі виходили при обчисленні такого розміру моральної шкоди в 1 млн 394 тис 400 грн для кожного із них.

Суддя Сергій Нестеренко позовну заяву ВПО до рф як держави в особі посольства рф в Україні про встановлення фактів вимушеного переселення та стягнення моральної шкоди - визнав неподаною та повернув позивачам. При цьому суддя констатував, що ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня виготовлення та підписання.

Позивачі так і зробили й 10 квітня Полтавський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати у цивільних справах (Головуючого судді: Абрамова П.С.) вирішували питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою переселенців на ухвалу Автозаводського районного суду Кременчука від 13 березня 2023 року.

«Відповідно до ч.1 ст.354 ЦПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. З матеріалів справи вбачається, що 13.03.2023 без повідомлення учасників справи учасників справи, постановлено повний текст ухвали суду, що оскаржується. Апеляційна скарга надійшла до Полтавського апеляційного суду поштовим відправленням від 17.03.2023, тобто подана в межах передбаченого ч. 1 ст. 354 ЦПК України процесуального строку на апеляційне оскарження ухвали. Апеляційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам статті 356 ЦПК України. Скаржники на підставі п. 21, 22 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнені від сплати судового збору за подачу апеляційної скарги. Підстав для залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги чи відмови у відкритті апеляційного провадження не вбачається. За таких обставин апеляційне провадження у вказаній справі необхідно відкрити», - сказано в ухвалі Полтавського апеляційного суду.

Також в ухвалі сказано про необхідність застосування учасниками справи права подачі відзиву в письмовій формі на апеляційну скаргу в строк 10-ть днів з моменту отримання копії даної ухвали, з дотриманням ч. 4 ст. 360 ЦПК України. При цьому відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду судового рішення суду першої інстанції.