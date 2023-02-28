У ніч з 28 лютого на 1 березня кременчужани чули два вибухи

Вчора, 23:53 Переглядів: 350

Перед вибухами була інформація, що безпілотники Shahed-136 летіли у бік Кременчука

У ніч з 28 лютого на 1 березня близько 23.35 кременчужани чули два вибухи.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 22.18. Разом з тим, перед вибухами «Сирена Кременчук» повідомляла про два безпілотники Shahed-136, які залетіли на територію Полтавщини та рухаються у бік нашого міста.

Вже після вибухів, о 23.44, у «Сирені» з'явилося попередження, що ще один БПЛа заходить з півночі на Кременчук. Тому будьте обережні і за можливості залишайтеся в укриттях!