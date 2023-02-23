На Кременчуччині 73-річна жінка випала з 8-го поверху

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Сьогодні, 23 січня, близько 6.30, у Горішніх Плавнях з 8-го поверху багатоквартирного будинку випала 73-річна жінка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

На місці події лікарі констатували смерть постраждалої. Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, слідчі встановлюють обставини події.