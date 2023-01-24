На Раківці сталася страшна пригода: сильно побилися хлопці (доповнено, уточнено)

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23 січня, у Кременчуці, на вулиці Республіканській (Раківка), група неповнолітніх у капюшонах сильно побила хлопця.

За словами очевидців, дитина стояла біля під’їзду будинку, на освітленому місці, у жвавому районі, повз нього проходила група із 7-8 невисоких осіб, одягнених у темний одяг, які зненацька напали на хлопця та почали бити металевими трубами без розбору по голові, кінцівках та тілу так, що на відстані було чутно хруст.

Свідки миттєво зреагували та почали кричати аби відігнати нападників, після чого викликали «швидку» й поліцію, але нападникам вдалося втекти.

За словами очевидців, хлопчик був непритомний, з його рота та голови текла кров, постраждалого забрали на кареті швидкої допомоги, подальша його доля, наразі, невідома.

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За інформацією пресофіцерки Анни Васенко, побилися дві компанії одного віку, які мешкають на одному районі, всі учасники та їх батьки встановлені, конфлікти були й раніше. Батьки дітей звернулися із зустрічними заявами про непроведення перевірки.

За законодавством, відповідальність за дії підлітків несуть їхні батьки, тому з усіма учасниками (підлітками) буде проведена профілактична робота, вони будуть протягом певного періоду ходити доповідати поліцейським, як поводяться і, якщо діти не виправляться, батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.