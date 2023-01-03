Сьогодні меру Полтави обирають запобіжний захід: Мамай записав звернення до президента

Сьогодні, 3-го січня, меру Полтави обирають запобіжний захід. Судове засідання закрите.
Сам Олександр Мамай записав відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського у якому стверджує, що ні в чому не винен, а підозра, оголошена йому, є політично вмотивованою.
Він стверджує, що розголошена ним інформація не була засекреченою та отримана із відкритих джерел.
Нагадаємо, що міському голові Полтави повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер