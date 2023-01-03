Сьогодні меру Полтави обирають запобіжний захід: Мамай записав звернення до президента

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 2 115

Його підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

Сьогодні, 3-го січня, меру Полтави обирають запобіжний захід. Судове засідання закрите.

Сам Олександр Мамай записав відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського у якому стверджує, що ні в чому не винен, а підозра, оголошена йому, є політично вмотивованою.

— Хочу сказати, що з подібними проханнями зверталися сотні чиновників і державних діячів різного рівня по всій Україні, подібні заяви оголошували сотні чиновників всіх рівнів, в тому числі й керівництво нашої області, а звинувачують тільки мене, — каже у зверненні Мамай.

Він стверджує, що розголошена ним інформація не була засекреченою та отримана із відкритих джерел.

Нагадаємо, що міському голові Полтави повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).