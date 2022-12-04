У жорсткій автотрощі у центрі Кременчука постраждали люди

Вчора, 23:51 Переглядів: 143

4 грудня близько 22.00 на перехресті вулиць Першотравневої та Небесної Сотні сталася жорстка автотроща – зіткнулися дві автівки, одна з яких – таксі. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Від сильного удару одну з машин викинуло на тротуар.

Через аварію правоохоронці перекривали рух зі сторони річкового вокзалу по вулиці Першотравневій.

Кількох людей ушпиталили. Подробиці ДТП завтра повідомлять правоохоронці.