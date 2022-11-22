У Кременчуці збили велосипедиста

22 листопада на Занасипському шляху сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, на повороті на Мічуріна збили дідуся-велосипедиста, який виїжджав з другорядної з Занасипу на Лісництво, переїжджаючи перехрестя в‘їхав у машину, яка їхала по головній.
Велосипедист живий. На місці працює поліція.Як повідомили у пресслужбі поліції, попередньо, дідусь отримав незначні травми. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини на місці.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер