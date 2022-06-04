40-річний полтавець на цвинтарі спаплюжив могилу військовослужбовиці ЗСУ

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 690

Поліція Полтави встановила правопорушника, який спаплюжив могилу військовослужбовиці ЗСУ.

До Полтавського районного управління поліції 22 травня о 12.00 надійшло повідомлення від перехожого, що у Полтаві, на Алеї Героїв на центральному цвинтарі чоловік пошкодив два флагштоки із прапорами на могилі військовослужбовиці ЗСУ.

Слідчі з'ясували, що правопорушником виявився 40-річний полтавець, який раніше вже мав проблеми із законом. Під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури поліцейські провели санкціонований обшук у його помешканні та вилучили прапори України із символіками приналежності до роду військ Збройних сил України, що знаходилися на місці поховання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом слідчий, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, веде досудове розслідування за частиною 1 статті 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.