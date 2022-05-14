Як рятувальники діставали 500 кг ракету, яка не вибухнула поблизу будинків Кременчука

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 925

У Кременчуці вибухотехніки Аварійно рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області знешкодили залишки ракети, що не вибухнула. Смертоносна ракета вагою майже в 500 кілограмів впала у місті поблизу житлового сектору, під час чергового ворожого обстрілу російськими окупантами.

Для забезпечення протипожежної безпеки під час знешкодження вибухонебезпечного предмету залучалося 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки 14-ї Державної пожежної рятувальної частини.

14 травня о 13.10 залишки ракети знешкоджено шляхом підриву на спеціальному полігоні подалі від населених пунктів.