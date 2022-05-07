Над Полтавщиною наша ППО збила ворожу ракету

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 2 114

ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!

Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо! - написав він у телеграмі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці був удар по інфраструктурі в Карлівці.